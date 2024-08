Tra musei, gite, mare, montagna e relax... buon ferragosto

Anche dalle nostre parti ci si aspetta il boom di turisti a zonzo in locali, città, stabilimenti balneari, montagne e meglio se tutto questo, in termini di incassi, fino a domenica.

E se da oggi a domenica sulle strade scatta il bollino rosso, e in taluni tratti autostradali finanche nero, il 15 agosto 2024 verrà di certo ricordato anche per le gran sudate che anche oggi faremo, in riva al mare piuttosto che a 2.000 metri, e di contro per i tanti rubinetti a secco, o comunque a flusso ridotto, praticamente in ogni angolo d'Abruzzo.

Ferragosto per turisti e famiglie in tutte le province d'Abruzzo. Vi suggeriamo solo alcuni dei tanti programmi per oggi. Nel teramano, dopo 80 anni è stato ripristinato l'accesso alla Torre di Montegualtieri di Cermignano. Visita alla Torre il 15 agosto dalle ore 9.30 alle ore 12 e dalle ore 16 alle 19. Sarà possibile arricchire l'esperienza visitando l'Area Archeologica, la Fonte Vecchia e i campi di lavanda con laboratori di cosmetica e aperitivo finale nell' Agriturismo Capodacqua. Info e prenotazioni 327 134 4075.

A Giulianova (TE) "Ferragosto Baby", ore 21, serata di giochi, truccabimbi, spettacoli bolle giganti e palloncini. Sul Gran Sasso: escursione al bosco della Zingarella a Villa Celiera, 15 agosto ore 9, partenza dal Vado di Focina, fra gli alberi verdi, il canto degli uccelli e poi restare incantanti all'arrivo su un balcone unico, con affaccio su Campo Imperatore e le cime più importanti del Gran Sasso. Info e prenotazioni 3281415897. A Borgo Universo ad Aielli (AQ) giovedì 15 agosto il "Festival dedicato all'arte e alla scienza. Arte e scienza", le parole che meglio identificano il piccolo borgo abruzzese, incastonato nell'Altopiano del Fucino. Scampagnata di Ferragosto a Civitaquana (PE), teli a terra, cibo semplice e genuino, musica tradizionale dal vivo, attività ricreative per bambini e la speciale compagnia dei docili amici alpaca..Al Centro Visita del Lupo a Popoli, in provincia di Pescara, dal 16 giugno al 15

settembre: tutti i giorni ore 10 alle 15 visita al percorso tra Prede e Predatori. Info e prenotazioni 085 9808009. A Tortoreto di Teramo "Palio del Barone" venerdì 16 agosto ore 20.30. Organizzata dall'Associazione Due Torri, la sfilata del corteo storico e l'esibizione di trampolieri e tamburini e si chiuderà, nella serata conclusiva, con il caratteristico incendio della Torre.