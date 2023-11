A “31 minuti” arrosticini e pecore straniere

PESCARA. Gli arrosticini d’Abruzzo non sono soltanto un prodotto tipico da mangiare. La filiera degli arrostici muove un fatturato che sfiora un miliardo di euro. È questo il grande numero che emerge dalle stime dei produttori. E non è l’unico: in Abruzzo gli arrosticini danno lavoro a circa 12mila addetti, dagli allevamenti fino ai ristoranti. Un prodotto simbolo della regione fatto però con le pecore importate dall’estero: è un ossimoro che racconta di un taglio netto con l’Abruzzo pastorale di oltre un secolo fa. E che adesso innesca anche un caso politico, uno scontro per la tutela che potrebbe montare prima delle elezioni regionali del 10 marzo prossimo.

