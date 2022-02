Abruzzo, due morti e nuovi positivi scendono sotto la quota mille

PESCARA. Sono 725 (di età compresa tra 6 mesi e 100 anni) i positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 244.402. Per la prima volta dallo scorso 29 dicembre il dato torna al di sotto delle mille unità. I dati sono come al solito dell'assessorato alla Sanità. Dei positivi odierni, 368 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi (si tratta di un 80enne della provincia di Teramo e di un decesso risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 2.883.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 135.382 dimessi/guariti (+1071 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 106137* (-349 rispetto a ieri). La Regione fa notare che nel totale sono ricompresi anche 65.419 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche.

Sono 492 i pazienti (-6 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 25 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 105.620 (-344 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.653 tamponi molecolari e 5.418 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 10,25 per cento.

Del totale dei casi positivi, 52.284 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+149 rispetto a ieri), 67.669 in provincia di Chieti (+216), 57.674 in provincia di Pescara (+190), 60.063 in provincia di Teramo (+160), 3.191 fuori regione (+7) e 3.521 (+2) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Alla luce dell'aggiornamento odierno, il tasso di occupazione dei posti letto, in Abruzzo, è al 14% per le terapie intensive e al 36% per l'area non critica, a fronte di soglie da zona arancione rispettivamente del 20 e del 30%. Continua a scendere l'incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti, che torna sotto quota mille e arriva a

964 (soglia limite 150). Il totale dei nuovi casi emersi nell'ultima settimana è di 12.351 unità: la variazione, rispetto ai sette giorni precedenti, è pari al -26,82%. In calo, su base settimanale, anche i ricoveri: quelli in area medica scendono del 3,5% e quelli in terapia intensiva si riducono del 26%.

A livello territoriale, tre province su quattro hanno ora un'incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti inferiore a mille: in testa c'è il Chietino, con 1.001, seguita dall'Aquilano, con 980, e dal Teramano, con 950. Chiude il

Pescarese, con un'incidenza pari a 827.