Abruzzo fra le regine del fotovoltaico 

PESCARA. Chiamatela pure Regione verde, ma questa volta è opportuno adottare il termine inglese e cioé "green" che nel settore industriale ed energetico indica le regioni che vantano le migliori prestazioni nell'ambito della sostenibilità ambientale. E l'Abruzzo, stando agli ultimi studi statistici, è in netta risalita arrivando addirittura a scalare la quarta posizione nella classifica delle regioni “Regine del fotovoltaico” (fonte).L'Abruzzo regione green racconta di quasi 24mila impianti fotovoltaici nel 2023 che producono cioè energia da fonti rinnovabili (30.581.257,19 KWh) con un rapporto tra produzione reale e produzione stimata pari all’82%. Solo Valle d’Aosta, Molise e Piemonte (quella che produce di più da fotovoltaico), fanno meglio.Colline coperte da pannelli, energia low cost che serve come pane alle industrie. E quanti agricoltori colpiti dai danni del maltempo e della Peronospora (e per i quali sono in attesa di sapere se riceveranno mai dei contributi) stanno pensando di cogliere al volo bonus, fondi Pnrr e agevolazioni per trasformare anche loro almeno una parte dei terreni?Oggi è la giornata dell’entrata in esercizio di un altro impianto fotovoltaico, a Cerratina di Pianella. Un altro è stato varato ad aprile a San Salvo e pochi giorni fa un altro impianto energetico sostenibile è stato inaugurato a Manoppello. E tanti sono i progetti nel Teramano.Investimenti che per le industrie vogliono dire meno costi energetici in tempi stretti e lavoro sicuro per società impiantistiche big del settore.A Cerratina, ad esempio, l’impianto di oggi è stato realizzato da Di Donato spa, per la produzione di prodotti vernicianti per edilizia, insieme a SunCity e a Metamer partner per l’efficienza energetica: oltre 1.200 moduli ad alta efficienza e quattro invertitori di corrente. L’entrata in esercizio, grazie all’allaccio Enel, avviene allo stabilimento di Di Donato a Pianella. L’azienda consuma mediamente circa 65mila kWh al mese, ed è previsto un autoconsumo e risparmio in bolletta di circa 70-80 per cento con una produzione di circa 600mila kWh/anno e un indice di rendimento dell'81%. Il contributo green si misura anche con l’abbattimento delle emissioni di Co2 che in questo caso equivarrebbe a circa 2mila alberi salvati annualmente.«L’impianto è stato progettato e realizzato da SunCity in due mesi», spiega, Ceo SunCity , «progetti di questo tipo valorizzano il lavoro con le aziende e sul territorio attraverso l’ideazione e l’implementazione di sistemi di energia rinnovabile personalizzati sulle esigenze delle imprese».A San Salvo ad aprile è stata la volta dell’impianto di TeConnectivity, realizzato nel sito dello stabilimento da BayWa r.e: 1.900 pannelli per produrre 1.000 MWh all’anno sia per le attività produttive sia per alimentare le colonnine di ricarica elettrica destinate al parco auto aziendale e alle e-bike.ad Te Connectivity detta gli interessi green: “Siamo impegnati nella riduzione delle emissioni di gas serra, con l’obiettivo di incrementare l’impiego di energie rinnovabili e diminuendo al contempo la produzione dei rifiuti e il consumo di acqua».Anche Dayco Europe continua a puntare sul’auto-produzione di energia e dopo i due impianti fotovoltaici a Colonnella e Chieti ha inaugurato nello stabilimento di Manoppello Scalo un cogeneratore che soddisferà l’87% del fabbisogno elettrico e il 14% del fabbisogno termico dello stabilimento.Una best practice l’ha chiamata il dg di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico,augurandosi che in molti seguano la strada.In Val Vibrata è previsto un progetto in grado di fornire elettricità a 14mila famiglie. É quello da 18 milioni di euro di investimento presentato dalla “Corropoli Solar”. E’ prevista l'installazione di 35.672 pannelli fotovoltaici rotanti (potenza di picco di 21mila kilowatt e produzione annua stimata di 38 gigawatt ora) sui terreni nell'area agricola confinante con la zona industriale di Santa Scolastica.E nel Teramano ci sono almeno altri quattro progetti che nelle ultime settimane sono arrivati sul tavolo degli enti chiamati alle verifiche. Un altro sempre a Corropoli di 10.584 pannelli fotovoltaici (12,6 gigawatt ora di elettricità ogni anno). Più grande è il progetto che riguarda terreni a cavallo tra Morro d'Oro e Roseto: 23.368 pannelli fotovoltaici (28 gigawatt l'ora ogni anno). Un altro, più piccolo, ad Atri da 2,6 gigawatt l'ora di produzione annua.E poi c'è il caso del progetto della Agrif di, l'imprenditore ex patron del Teramo calcio: vuole realizzare a Piano d'Accio - a Teramo - un parco fotovoltaico da 5mila Kilowatt, impegnandosi anche a stipulare «contratti con i gestori dello stadio Bonolis, del Centro commerciale Gran Sasso e del Dipartimento di Medicina veterinaria, per distribuire direttamente elettricità».Iachini chiede alla Regione Abruzzo un esame urgente, e dalla lettera si percepisce tutta la fretta degli investitori, almeno quelli che hanno ottenuto i finanziamenti dal Fondo complementare del Pnrr: «Il bando prevede tempi strettissimi per la messa in esercizio dell'impianto, che deve avvenire, pena perdita del finanziamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2024».©RIPRODUZIONE RISERVATA