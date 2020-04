Aiuti a famiglie e partite Iva: la Regione fa il punto della situazione / VIDEO

L'AQUILA. Aiuti alle famiglie, alle Partite Iva, le prospettive in vista della Fase 2: sono i principali argomenti affrontati dal governatore Marco Marsilio nella conferenza stampa svolta da palazzo Silone convocata per fare il punto sull'emergenza sanitaria.

Marsilio si è presentato coperto con una caratteristica mascherina tricolore affiancato dal presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri e dall'assessore al Bilancio Quintino Liris. Promessi aiuti fino ad un massimo di 1.000 euro a famiglia, in particolare per quei nuclei che non hanno sui loro conti correnti più di 2mila euro di risparmi.

Liris ha parlato di 210 milioni di euro disponibili per la gestione dell'emergenza coronavirus e di altre misure a sostegno dei territori colpiti dalla pandemia. Oltre ai 5 milioni di euro sono destinati alle famiglie, 6 sono i milioni rivolti ad imprese, professionisti e titolari di partita Iva,

Sospiri ha ricordato la sospensione delle tasse e imposte, a partire dal bollo auto (fino al 31 luglio). Liris ha annunciato il contributo straordinario al personale sanitario impegnato nell’emergenza Covid-19.

Rispondendo infine ad una domanda sul cosiddetto “caso Liris” _ assessore che è rientrato parti time nella Asl a fare il medico in occasione dell'emergena sanitaria _ , Marsilio ha parlato di “attacchi da sciacalli” a fronte di un gesto nobile, e ha invitato Liris a procedere per le vie legali per diffamazione nei confronti di chi lo ha “falsamente accusato di trarne un vantaggio patrimoniale”.