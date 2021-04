Aiuti alle società sportive danneggiate dal Covid, ma solo se hanno partecipato ai campionati

PESCARA. La Regione Abruzzo stanzia altri 600mila euro per le associazioni e le società sportive dilettantistiche o professionistiche danneggiate dall’emergenza Covid. E’ quanto prevede una delibera approvata oggi (giovedì 22 aprile) dalla giunta regionale. Inoltre l'esecutivo ha approvato anche un maxi contributo da 250mila euro per risanare i danni causati dalle mareggiate del novembre 2019 sulla costa di Montesilvano e Pescara.

La prima linea di finanziamento, destinata alle società sportive, prevede sostegni economici ad associazioni sportive e società che partecipano a campionati di sport di squadra e di contatto organizzati e gestiti dalle rispettive federazioni nazionali del Coni o del Cip, il Comitato italiano paralimpico. "Una misura destinata alle compagini di più alto livello - fa sapere l'assessore regionale allo Sport, Guido Liris - costrette a sostenere ingenti esborsi che non vengono compensati dagli incassi derivanti dalla partecipazione del pubblico di norma pagante, oggi vietato, e dalle sponsorizzazioni, che in virtù della crisi pandemica hanno avuto una ovvia notevole contrazione". In base a quanto comunicato dalla Regione, si tratta di un contributo fisso, calcolato proporzionalmente alla dimensione degli impianti sportivi (stadi o palazzetti) dove vengono disputate le gare delle rispettive squadre, assegnato a tutti richiedenti:le somme oscillano dai 2.500 euro per impianti fino a 500 spettatori fino a 15 mila euro per quelli superiori a 10 mila.

Gli aiuti destinati a chi ha subito danni causati dalle violente mareggiate che nel novembre 2009 si sono abbattute sulla costa pescarese, come fa sapere il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, sono ripartiti tra i Comuni di Pescara e Montesilvano che riceveranno, rispettivamente, 52mila euro per la riparazione delle scogliere del litorale nord e 200mila euro per la riparazione delle scogliere del litorale nord. "A questo punto - sottolinea Sospiri - i due interventi sono già cantierabili e soprattutto abbiamo il tempo necessario per effettuare le opere prima dell’apertura della stagione balneare in modo da garantire a utenti della spiaggia, turisti e balneatori la tranquillità necessaria per affrontare la seconda estate che purtroppo vivremo in emergenza Covid-19 con tutte le misure di cautela e le prescrizioni imposte a carico degli operatori del mare a tutela della popolazione”.