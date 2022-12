Allungato di tre mesi il contratto in scadenza del personale nelle Asl

PESCARA. Vengono prorogati di tre mesi (fino al 31 marzo 2023) i contratti che scadono alla fine dell'anno del personale assunto nelle aziende sanitari e abruzzesi. Lo ha comunicato l'assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì al termine della riunione che si è svolta con le direzioni delle 4 aziende sanitarie.

Si tratta del personale assunto nelle Asl a tempo determinato per concorso o avviso pubblico e di collaboratori con contratti co.co.co. (collaborazione coordinata e continuativa) in scadenza il 31 dicembre. La decisione è stata assunta nelle more dell’approvazione della legge di bilancio dello Stato e delle ulteriori misure nazionali "in modo", spiega la Verì, "da garantire la continuità assistenziale e la corretta turnazione del personale, anche in vista delle Festività".