Arriva il Giro, strade e scuole chiuse. Notaresco in prima linea / VIDEO

TERAMO. L'Abruzzo si prepara ad accogliere il Giro d'Italia. E il primo a darsi da fare in vista della carovana rosa, venerdì 14 maggio con la tappa Notaresco-Termoli, è stato il comune di Notaresco dove, insieme a Marta Bastianelli, super premiata campionessa mondiale di ciclismo, è stata sottolineato il significato particolare dell'evento. Particolare la scenografia attrezzata con l'allestimento di un "tetto" di ombrellini rosa nelle vie del centro.

STRADE CHIUSE. La questura di Teramo avvisa che in occasione della partenza della tappa Notaresco-Termoli di venerdì, dalle ore 10,50, con un sensibile posticipo per i Comuni verso sud, viene disposta la chiusura al transito della Statale 16 nelle seguenti località: Notaresco, Atri, Pineto e Silvi. La partenza della tappa è prevista da Notaresco, alle ore 12,50 del 14 maggio, mentre alle successive ore 13,30 circa, i ciclisti lasciano il territorio provinciale per immettersi in quello di Pescara. In occasione della gara chiude dalle ore 11 alle ore 14.15 il casello autostradale A/14 di Pineto, in uscita.

SCUOLE CHIUSE. I sindaci dei comuni interessati dal Giro si apprestano a chiudere le scuole di ogni ordine e grado nel giorno in cui passano i ciclisti. Quelli di Notaresco, Pineto e Montesilvano hanno già firmato l'ordinanza per il 14 maggio.

Video intervista nel corso della presentazione della corsa rosa a Notaresco (di Luciano Adriani)

Alla presentazione della gara a Notaresco hanno partecipato il sindaco e presidente della Provincia di Teramo, Diego Di Bonaventura, il presidente del BIM, Gabriele Minosse e il consigliere regionale, Toni Di Gianvittorio, il giornalista Jacopo Forcella.

"Sono dodici mesi che sogniamo - ha sottolineato Di Bonaventura - Lo abbiamo voluto come segno di speranza con l'augurio di di lasciarci alle spalle questa pandemia sanitaria che ha aggravato la pandemia economica e psicofisica. Lo abbiamo pensato per i tanti sportivi, appassionati e ciclisti amatoriali. Lo abbiamo pensato per la promozione turistica del territorio. Lo abbiamo pensato per le tante partite IVA che da un anno e più stanno soffrendo. Era importante generare entusiasmo. L’entusiasmo genera benessere e aiuta anche il Pil. Da giorni il nostro territorio si sta riempiendo dei tanti appassionati e ciclisti amatorali. Ringrazio tutti quelli che ci hanno creduto e agli enti come il Bim e la Regione che ci hanno sostenuto anche economicamente".

La presentazione del Giro con la campionessa Marta Bastianelli (seconda da destra) a Notaresco (foto di Luciano Adriani)

Il presidente ha poi ricordato le iniziative "Aspettando il Giro d'Italia" e fra queste, quella di giovedì sera in piazza San Pietro a Notaresco: "Un giro per la pace" organizzato dal Servizio Missionari Giovani che segue la Corsa Rosa e organizza incontri con le comunità delle città di tappa portando un messaggio di pace e solidarietà.

Ricordiamo che il Giro in Abruzzo vede tre partenze e un arrivo: 14 maggio Notaresco - Termoli;16 maggio Castel di Sangro - Campo Felice/Rocca di Cambio; 17 maggio L'Aquila - Foligno. Il Giro d'Italia passa, per la prima volta nella storia, nel centro di Pineto venerdì 14 maggio.

Tutti gli appassionati possono, nel rispetto delle normative anti Covid-19, assistere alla corsa.

Fra le iniziative di promozione di questo Giro un Contest lanciato su tutti i territori Abruzzo Zona Rosa per raccogliere le immagini delle città in rosa dei negozi, delle abitazioni private, dei selfie e dei piatti in rosa.

