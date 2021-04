Autovelox e Speed scout, i controlli annunciati per oggi / GUARDA DOVE

PESCARA. Nuova raffica di controlli della velcoità nelle strade abruzzesi. La polizia provinciale di Pescara fa sapere che oggi effettua i controlli con lo Speed Scout nei comuni di Alanno, Cepagatti, Cugnoli, Nocciano, Rosciano e Scafa. E in particolare lungo le seguenti strade: SP 40 (ex sp15, sp 63) – SP 40B (ex sp 42) – SP 41 (ex sp 18, sp 19, sp 84) – SP 43 (ex sp 17) – SP 44 (ex sp 83) e viale Del Lavoro – SS81. Sono previsti anche verifiche incrociate sulle revisioni dei veicoli e sull'assicurazione Rca.

Sempre oggi i controlli vengono svolti dalla polizia di Francavilla

in località Cetti/Castagne sull'Adriatica sud dove il limite di velocità è di 50 km/h. Sempre a Francavilla domani tocca alla variante Anas dalle 6 alle 14 e dalle 15 alle 21.

Ricordiamo che per tutta la settimana sono in corso i controlli straordinari con l'autovelox da parte della polizia stradale Abruzzo e Molise che aderisce alla campagna Roadpol Speed.

Inoltre il Comune dell'Aquila avvisa che da questa mattina viene installato un autovelox all’ingresso ovest dell’Aquila, nei pressi dell’imbocco e dell’uscita dal casello autostradale dell’Aquila ovest, dove è in vigore da alcuni giorni un nuovo sistema di circolazione. L'autovelox viene posizionato alternativamente sulla Statale 80, ora a senso unico in uscita dall’Aquila, e sulla Statale 17, attualmente a senso unico in entrata.

