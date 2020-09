Bus, Marsilio corregge la sua ordinanza: "Nessun obbligo per la App Immuni"

PESCARA. "Ho dato immediate disposizioni ai miei uffici di eliminare dagli obblighi degli utenti del trasporto pubblico l’utilizzo dell’app Immuni. Non so come sia finito nel testo dell’allegato, visto che nelle bozze predisposte dagli stessi uffici del dipartimento Trasporti non vi era. Comunque sia, non lo condivido, lo considero addirittura incostituzionale e sarebbe impossibile da verificare e far rispettare. Per questo, oggi stesso, firmerò un’ordinanza correttiva per eliminarlo dall’allegato". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, intervenendo con una nota sulla vicenda della App Immuni, obbligatoria per chi sale sui bus. La disposizione è contenuta negli allegati di un'ordinanza che, a questo punto, verrà oggi corretta secondo le intenzioni dello stesso governatore.

Coronavirus: scattano le nuove regole sui bus

Nel provvedimento sono contenuti anche orari di servizio differenziati per modulare la mobilità dei lavoratori ed evitare il rischio assembramenti sui mezzi di trasporto. Adozione del distanziamento interpersonale e di comportamenti corretti in caso di deroga per quanto riguarda le distanze. Aumento delle corse, soprattutto nelle ore di punta. Sanificazione dei mezzi e dei locali di lavoro. Vendita di biglietti con sistemi telematici. Misure per la gestione dei passeggeri in caso di sintomi o di febbre. La Regione ha approva le linee guida per garantire la sicurezza del trasporto pubblico locale, con il "Protocollo di sicurezza per i trasporti e la logistica". Ieri il governatore, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza.

Da domani, si legge nel protocollo, «viene riattivato il 100% dei servizi di trasporto presenti nei programmi di esercizio delle aziende titolari di servizi di trasporto pubblico locale su gomma e ferro».

