Campo Imperatore e Maielletta, impianti sci aperti per il ponte

PESCARA. Impianti aperti in montagna per il ponte del 25 aprile. La stagione sciistica si allunga grazie alle condizioni meteo. Da Campo Imperatore (Gran Sasso) e da Majelletta We, la società che gestisce le piste più alte del bacino sciistico a Mammarosa, arriva la conferma dopo la tenuta del manto nevoso con le temperatuire rigide della scorsa notte. E le previsioni meteo dovrebbero agevolare l'afflusso degli appassionati.

La stagione invernale ha visto di tutto: dalla mancanza di neve nella prima parte, che ha messo in ginocchio l’intero comparto, all’arrivo delle attese precipitazioni a inverno ormai avanzato, sino a questa riapertura straordinaria. Le neve è iniziata a scendere nella seconda metà gennaio e solo a fine gennaio si è potuto riaprire gli impianti. Ora la notizia degli impianti aperti a fine aprile che dimostra quanto sia importante destagionalizzare la montagna. L'unica raccomandazione è quella di attenersi all'avviso di allerta valanghe diffuso ieri dalla Protezione civile e che vale per escursionisti e appassionati di fuori pista.

