Conte a Teramo tra Covid e giovani: attenzione o disperdiamo sacrifici in un baleno / VIDEO

TERAMO. «Siamo riusciti ad affrontare la fase più dura» dell'emergenza, «ma la soglia di attenzione deve essere fatta. Non possiamo permetterci di abbassarla. I sacrifici fatti si disperderebbero in un baleno se non mantenessimo sempre alta la soglia di attenzione». Così il premier Giuseppe Conte al suo arriva al terzo Forum internazionale del Gran Sasso all'università di Teramo dal titolo 'Investire per costruire".

«L'esperienza italiana insegna che tutelare la salute dei cittadini significa preservare anche il tessuto produttivo, l'economia», ha sottolineato il premier aggiungendo che chi non ha preservato la salute dei cittadini «è andato a sbattere, non potendo tutelare neppure il tessuto produttivo».

Conte, le prime parole sono sui giovani: dobbiamo investire su di loro L'arrivo del premier all'Università di Teramo per il Forum del Gran Sasso (video di Luciano Adriani)

Riguardo al Forum Conte ha detto al rettore Dino Mastrocola e al vescovo Lorenzo Leuzzi, co-co-organizzatori dell'evento: «È una bella iniziativa, portatela avanti, e continuiamo a sostenerla. Ero qui anche lo scorso anno, questo è segno di attenzione nei confronti dell'università, anche per la presenza del ministro Manfredi: dobbiamo investire nel capitale umano, dobbiamo investire sui nostri giovani: è un segnale importante questo che stiamo dando. I giovani devono avere la nostra fiducia. Ricordiamoci sempre che questo programma che adesso siamo sollecitati a fare, con tutta la forza, la tenacia e la caparbietà della comunità nazionale, è un programma che nasce da risorse finanziarie europee, che si inquadra in un programma che si chiama la Prossima Generazione dell'Unione Europea, Next Generation EU, un programma rivolto ai giovani: dobbiamo lavorare per loro».

Presente il presidente della giunta regionale Marco Marsilio che in relazione alla Ricostruzione post terremoto ha detto: «Spero di vedere Conte per riparlare delle difficoltà: il Decreto Agosto approvato stanotte ripresenta di nuovo problemi, quali la mancanza di risorse per la stabilizzazione del personale degli Uffici Speciali per la ricostruzione».