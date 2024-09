Criminalità, l'allarme cresce: Pescara è fra le 36 città più pericolose

PESCARA. La provincia di Pescara, con 11.032 delitti denunciati nel 2023, 3.531 ogni centomila abitanti, si colloca al 36/o posto della graduatoria nazionale. Di questi, il 57 per cento sono commessi nel capoluogo. È quanto emerge da un'elaborazione - ripresa anche dall'agenzia giornalistica Ansa - de Il Sole 24 Ore su dati del ministero dell'Interno. Numeri in crescita rispetto ai livelli registrati nel 2019.

Nella fotografia dell'Abruzzo le altre province si collocano in una posizione migliore. Al 48/o posto c'è quella di Teramo con 9.724 delitti denunciati, di cui il 18 per cento nel capoluogo. Più in basso nella graduatoria, 90/o posto, la provincia di Chieti: 9.750 i delitti denunciati, il 20 per cento nel capoluogo. Su 106 province quella dell'Aquila è al 96/o posto: 7.058 i delitti denunciati di cui il 31 per cento nel capoluogo.