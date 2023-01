Dalla Sicilia all'Abruzzo, a "Storie" si parla di mafia

L’altra faccia della mafia. È questo il tema della puntata di “Storie - Le Emozioni della Vita”, il programma di Rete8 in collaborazione con il Centro, in onda stasera alle ore 21 per la regia di Antonio D’Ottavio.

Il conduttore Pietro Lambertini racconta una storia di omicidi, stragi e affari sporchi che si allunga dalla Sicilia fino all’Abruzzo.

Tre i protagonisti della trasmission: il giornalista siciliano Giacomo Di Girolamo, la street artist Laika, di cui nessuno conosce volto e identità, e il fotoreporter Tony Gentile.