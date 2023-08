Dopo Milano, Pescara perde il volo per Torino

Dopo il volo Milano Linate di Ita airways, Pescara perde anche quello per Torino di Ryanair. A meno di ripensamenti, la compagnia aerea low cost irlandese ha deciso di non confermare il collegamento aereo (4 volte alla settimana) con il capoluogo piemontese per la prossima stagione invernale. L'ultimo volo in programma dall'aeroporto d'Abruzzo per Torino è il 5 novembre.

Stop dunque all'aereo che solo un anno fa era stato accolto favorevolmente e che era stato soprannominato ‘il volo dei manager Fiat‘ considerati gli impegni di Stellantis in Val di Sangro. Il Pescara-Torino aveva in realtà aperto anche un discreto flusso turistico non sufficiente però per Ryanair a confermarlo per la prossima stagione invernale.

Infatti la compagnia aerea sta avvisando i passeggeri che il volo è stato cancellato per motivi commerciali. Vale a dire che non ci sono più numeri che giustificano l'operatività e soprattutto i costi per mantenere il collegamento. Almeno per il prossimo inverno, perché poi più in là si dovrà vedere anche per la prossima stagione estiva: al momento, Ryanair ha lasciato schedulato solo 5 decolli a marzo 2024.

La Saga, società regionale di gestione dell aeroporto abruzzese, rimasta per scelta senza direttore operativo, si sta muovendo per contattare Ryanair e ricontrattare il volo così come tutta la stagione invernale. Un modo per correre ai ripari, così come ha fatto con Ita airways dopo la decisione di quest'ultima di fermare ad agosto lo storico volo Pescara-Milano Linate. Intanto Ryanair pensa ad avvisare i passeggeri… (a.mo.)

