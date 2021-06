Festa della Repubblica in Abruzzo: tricolori alle finestre e Costituzione ai 18enni / FOTOGALLERY

PESCARA. Dalla consegna delle copie della Costituzione ai neo diciottenni alle biciclettate, dall'invito ai cittadini ad esporre il tricolore alle finestre alle cerimonie istituzionali. Sono tante, in tutto l'Abruzzo, dalle città capoluogo ai piccoli centri, le iniziative promosse in occasione della Festa della Repubblica. In tutti i casi, come già avvenuto lo scorso anno, gli eventi saranno sobri ed in forma ridotta, nel rispetto delle misure anti Covid.

A Pescara, in piazza Garibaldi, alla presenza del prefetto, Giancarlo Di Vincenzo, delle autorità civili, religiose e militari, dei rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d'arma, e della cittadinanza, è prevista una cerimonia cui seguirà la resa degli onori e la deposizione delle corone innanzi al monumento ai caduti; al termine la lettura dei messaggi istituzionali e del capo dello Stato. A Bolognano il sindaco, Guido Di Bartolomeo, consegna la Costituzione della Repubblica italiana ai neo diciottenni del paese.

A Chieti la cerimonia pubblica ufficiale prevede esclusivamente l'alzabandiera, la deposizione della corona al monumento ai Caduti nella Villa comunale da parte del prefetto, Armando Forgione, e la lettura del messaggio del presidente della Repubblica. A Lanciano il Comune organizza una celebrazione in piazza Plebiscito davanti al monumento ai caduti.

Ad Avezzano il Comune invita i cittadini "a esporre una bandiera alle finestre". Anche nel capoluogo marsicano il sindaco, Gianni Di Pangrazio, commemora l'evento di fronte al monumento ai caduti dove deporrà una corona di alloro. All'Aquila, invece, ieri (martedì 1 giugno) premiati i Cavalieri ai tempi della pandemia, impegnati in prima linea sul fronte di un’emergenza non ancora conclusa. In 26 – tra medici e infermieri dell’Asl, personale della protezione civile regionale, tecnici Asl, volontari, esponenti delle forze dell’ordine e vigili del fuoco – hanno ricevuto dal prefetto Cinzia Torraco i diplomi riservati agli insigniti delle onorificenze dell’ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”. Premiati anche, con medaglie d’onore, i familiari di 4 cittadini abruzzesi (dell’Aquila, Montereale, San Benedetto dei Marsi e Introdacqua) deportati nei lager nazisti.

Nel Teramano, la consigliera di parità della provincia, Monica Brandiferri, ha inviato una lettera a tutti i sindaci che contiene un invito formale a procedere all'intitolazione di una via o di una piazza a Filomena Delli Castelli e/o a Maria Agamben Federici, le due donne abruzzesi elette nell'assemblea costituente. A Pineto alle 10 cerimonia a largo Sant’Agnese con il sindaco Robert Verrocchio, la presidente della CPO di Pineto, Anna D’Amario che ha sottolineato l’importanza di questa data per le donne, dato che il 2 giugno del 1946 votarono per la prima volta in Italia. Presenti alla cerimonia anche il presidente del consiglio comunale Giuseppe Cantoro, il vicesindaco Alberto Dell’Orletta e l’assessora Marta Illuminati. Alle 12,30 ci si è spostati in zona Torre Cerrano dove è arrivata la Biciclettata e Pattinata Adriatica a cura della Fiab, del Wwf e Pescara Pattini in collaborazione con altre associazioni e dove è stato inaugurato il nuovo tratto di pista ciclabile nella zona della Torre. Un tratto molto atteso che completa un percorso ambizioso avviato da tempo per rendere tutta la costa servita da una pista ciclopedonale con il progetto Bike to Coast.