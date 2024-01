Fine settimana in montagna, si scia anche a Ovindoli e Passolanciano

PESCARA. Un fine settimana in prevalenza soleggiato ma freddo. Colpa di una nuova corrente artica che sfiorerà anche la nostra regione portando altra neve sulle vette appenniniche. Condizione ideale per gli amanti della montagna e degli sport invernali. Impianti sciistici aperti da oggi, venerdì 12 gennaio sulla Majeletta mentre a Passolanciano si potrà sciare da domani con l'apertura della seggiovia Panorama. Aperto anche lo skilift "La chiesetta" con due zone snowpark.

Impianti aperti ad Ovindoli. La Monte Magnola Impianti comunica l’apertura al pubblico, a partire da domani, sabato 13 gennaio, di impianti e piste in quota con annessi rifugi. Nel dettaglio, la stazione sarà aperta con l’impianto: Telecabina Le Fosse/Monte Arso per il solo arroccamento pedonale in quota e la seggiovia Capanna Brin con pista Brin.