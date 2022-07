Gratis l'inserto Lavoro: 4.179 diplomati in polizia e carabinieri

L'Inserto Lavoro del Centro puntuale martedì 26 luglio in edicola. Gratis 5 pagine con centinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze. La copertina dell'inserto è dedicata a chi sogna di entrare in polizia o neui carabinieri con il diploma in tasca. Sono ben 4.179 i posti previsti nei concorsi pubblici aperti in questo periodo.

In Abruzzo si ricercano magazzinieri, infermieri e personale per negozi, supermercati e nei centri commerciali. Assunzioni a San Giovanni Teatino, Chieti, Pescara, L'Aquila, Carsoli, Colonnella, Città Sant'Angelo.

Prestigiosa multinazionale ha diversi profili aperti per le sedi in Abruzzo a Città San'Angelo e nel Teramano con possibilità anche di svolgere tirocini.

Periti chimici e conulenti agricoli sono richiesti da due enti strumentali della Regione, sempre aperta la ricerca di personale di sala, cuochi e camerieri per stabilimenti balneari, alberghi e ristoranti.

Tante anche le opportunità per italiani all'estero. Quindi le pagine con le richieste pervenute nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo. Infine lo spazio dedicato ai lettori che cercano lavoro.