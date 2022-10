Gratis l'inserto Lavoro: amministrativi e autisti per aziende e Università

PESCARA. E' puntuale in edicola l'inserto Lavoro del Centro. Martedì 25 ottobre gratis con il quotidiano 5 pagine con centinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze. Un appuntamento per chi cerca occupazione e/o vuole mettersi alla prova. Tanti i profili richiesti.

La copertina dell'inserto è dedicata alle opportunità in Abruzzo con grandi aziende di telecomunicazione e dell'arredamento e con il concorso per 11 posti all'università dell'Aquila. Richiesti in particolare amministrativi e autisti e tecnici esperti.

Attività assumono a Chieti, L’Aquila, Celano e Tortoreto. Giardinieri, cuochi, commessi per Natale e addetti logistica. Sempre attive le ricerche Amazon a San Salvo e Sambuceto.

Gruppo edile assume elettricisti e idraulici a Montesilvano. Grande azienda alimentare offre contratti stagionali per diversi profili per la propria sede nel Teramano.

Attenzione quindi alle scadenze dei principali concorsi pubblici regionali e alle pagine dedicate alle richieste pervenute nei Centri per l'impiego. Spazio infine ai lettori con le richieste di chi cerca lavoro.