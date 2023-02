Gratis l'Inserto Lavoro del Centro: i maxi concorsi per polizia e carabinieri

L'Inserto Lavoro del Centro torna puntuale martedì 21 febbraio in edicola. Gratis cinque pagine con centinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze.

La copertina è dedicata ai maxi concorsi per entrare in polizia e nei carabinieri con i requisiti, le novità e le scadenze. In Abruzzo richiesti impiegati, camerieri e operai specializzati. Selezioni a Pescara, Giulianova, Spoltore e Francavilla. Un posto all’Isa (Istituzione sinfonica) a L’Aquila, un altro alla Camera di commercio Chieti-Pescara.

E poi i concorsi pubblici nei comuni e negli enti pubblici abruzzesi, le offerte per gli italiani all'estero e 101 posti disponibili nei Centri per l'impiego dell'Abruzzo: cuochi, camerieri, elettricisti, camionisti, giardinieri manovali...