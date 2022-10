Gratis l'inserto Lavoro del Centro: magazzinieri, addetti alle vendite e direttori in negozi

Torna martedì 4 ottobre l'Inserto Lavoro del Centro. La copertina dell'inserto è dedicata alle opportunità in Abruzzo con i profili di magazzinieri, addetti alle vendite e direttori di negozio.

E poi le altre offerte: responsabili di settore, manutentori, personale di hotel e per risoranti e fast-food. Nel settore pubblico spazio ai concorsi nei Comuni e per entrare nelle Forze armate e in polizia.

Tante anche le opportunità per italiani all'estero. Quindi le pagine dedicate alle richieste pervenute nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo. Infine lo spazio dedicato ai lettori che cercano lavoro.