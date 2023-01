Gratis l'Inserto Lavoro del Centro: posti nel Turismo e in fabbrica di auto

E' puntuale in edicola l'inserto Lavoro del Centro. Martedì 10 gennaio, gratis con il quotidiano, 5 pagine con centinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze. Un appuntamento per chi cerca occupazione e/o vuole mettersi alla prova.

La copertina è dedicata alle opportunità in Abruzzo nel settore del Turismo e nell'automotive nel Molise. Nel dettaglio sono tanti i profili che Gruppo di hotel e villagi turistici con sede a Pescara e strutture in tutta Italia intende coprire sia per la stagione invernale in corso sia per la prossima estate. Altre selezioni sono in corso per hotel a Giulianova. Nell'automotive invece c'è una fabbrica di auto che ha 9 posizioni aperte.

E poi le le altre richieste di lavoro per addetti vendite, geometri e ingegneri. In Abruzzo sono richiesti parrucchieri, operai, baristi e capireparto in supermercato e discount. Assunzioni a Teramo, Alba Adriatica e Sambuceto. Apicoltori a Tornareccio, assistenti domiciliari a Pescara Attenzione quindi alle scadenze dei principali concorsi pubblici regionali e alle pagine dedicate alle richieste pervenute nei Centri per l'impiego. Le opportunità per diventare volontari nel Servizio Civile con 743 posti in Abruzzo. Spazio anche ai lettori con le richieste di chi cerca lavoro.