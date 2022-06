Gratis l'inserto Lavoro del Centro: posti nella moda, nelle cantine e nella vigilanza

Appuntamento in edicola martedì 7 giugno con l'Inserto lavoro del Centro: gratis cinque pagine con centinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze. Un appuntamento per chi cerca occupazione e/o vuole mettersi alla prova. Tanti i profili richiesti.

In particolare in Abruzzo vi sono opportunità nel campo della moda (settore tessile), nelle cantine vitivinicole per le linee d'imbottigliamento e in occasione della vendemmia e in un'azienda che si occupa di sicurezza e vigilanza. Altri profili aperti: addetti vendita, ingegneri alle Poste, magazzinieri Amazon. Richiesto personale per alberghi e nella ristorazione.

E poi spazio ai concorsi pubblici di enti, Istituti, università e comuni abruzzese. I posti per italiani all'estero e le richieste pervenute e quindi attive nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo.