Gratis l'Inserto Lavoro del Centro: posti nella telefonia, nei servizi e alla Soprintendenza

Appuntamento in edicola con l'inserto Lavoro del Centro. Martedì 14 marzo all'interno del quotidiano 5 pagine con centinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze.

La copertina è dedicata alle opportunità in Abruzzo nella telefonia, nei servizi e nei Beni culturali. Richieste diverse figure a Chieti, Sulmona, Campobasso e Avezzano tra impiegati (addetti gare), operatori telefonici, archeologi, amministrativi, architetti, e addetti paghe. Richiesti anche operatori alle Poste, parrucchieri,venditori e personale di sala con selezioni a Pescara, Montesilvano, L’Aquila. Servono inoltre camerieri a Francavilla, receptionist a Celano. Operatori all'aeroporto d'Abruzzo.

Nel settore pubblico da segnalare i concorsi di Enti e istituzioni, come ad esempio il bando dell'Università dell'Aquila per amministrativi. Tante anche le opportunità per italiani all'estero. Quindi le pagine dedicate alle richieste pervenute nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo. Spazio anche ai lettori con le richieste di chi cerca lavoro.

Ricordiamo inoltre l'appuntamento in tv con offerte e richieste di lavoro, ogni lunedì in diretta alle 20,25 su Rete con Traguardo Lavoro e quindi sul canale Youtube sempre di Rete8.