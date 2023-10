Gratis l'Inserto Lavoro del Centro: professori, insegnanti, medici e in Molise infermieri

E' puntuale in edicola l'inserto Lavoro del Centro. Martedì 3 ottobre, gratis con il quotidiano, 5 pagine con centinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze. Un appuntamento per chi cerca occupazione e/o vuole mettersi alla prova. L'inserto è a cura di Andrea Mori.

La copertina è dedicata alle offerte di lavoro per professori, insegnanti e medici in Abruzzo e al maxi concorso per infermieri in Molise.

Richiesto personale per hotel, ristoranti e ditte di autotrasporto: selezioni a Giulianova, Pescara, Francavilla e Castelnuovo. Parrucchieri a Montesilvano, massaggiatore sport a Teramo.

Ampio spazio anche alle ai posti di lavoro per italiani all'estero. Attenzione quindi alle scadenze dei principali concorsi pubblici regionali e alle pagine dedicate alle richieste pervenute nei Centri per l'impiego. Le opportunità oper ingegneri e architetti nei vigili del fuoco e per entrare nella guardia di finanza. Spazio anche ai lettori con le richieste di chi cerca lavoro.

E lunedì 9 ottobre riprende la trasmissione tv Traguardo Lavoro in diretta su Rete8. Dalle 20,25, ogni lunedì, il format che dà spazio alle offerte e alle richieste di lavoro con ospiti in studio, focus, indirizzi e scadenze in Abruzzo e Molise.