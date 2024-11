Gratis l'inserto Lavoro del Centro: richiesti giardinieri, commessi e meccanici

PESCARA. Puntuale l'appuntamento in edicola con l'inserto Lavoro del Centro. Martedì 12 novembre, all'interno del quotidiano, 4 pagine curate da Andrea Mori con opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutta la regione con indirizzi e scadenze.

In Abruzzo sono richiesti giardinieri, commessi e meccanici. A Montorio al Vomano si cerca un procacciatore d’affari, a Pescara un ricambista esperto per una concessionaria. Si cercano inoltre collaboratori familiari, manovali edili, carpentieri, falegnami, geometri, gruisti e saldatori. Tante anche le opportunità all'estero.

Quindi le pagine dedicate alle richieste pervenute nei Centri per l'impiego di tutta la regione. Per candidarsi, inviare una e-mail all’indirizzo del Cpi (Ido) di riferimento e a quello indicato nell’annuncio. Citare, ove presente, il codice dell’offerta. Sempre in Abruzzo, impieghi nei settori edilizia, estetica e ristorazione. Spazio infine ai lettori con le richieste di chi cerca lavoro.

