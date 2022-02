Gratis l'Inserto Lavoro del Centro: si aprono i posti nel turismo

L'Inserto Lavoro del Centro torna puntuale martedì 8 febbraio in edicola. Gratis 6 pagine con centinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e richieste dei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi e scadenze.

La copertina dell'inserto è dedicata alle selezioni nel turismo (spiaggia, hotel e villaggi) e nella ristorazione in Abruzzo e non solo. Grande azienda con sede a Pescara ha avviato le selezioni per coprire centinaia di profili nelle sue strutture in Italia e in Abruzzo. E sono tanti anche i ristoranti che cercano profili per la cucina e/o per i servizi in sala.

Nel settore pubblico torniamo sulle selezioni in corso a Tua - la sociatà regionale unica dei trasporti in Abruzzo - per autisti (in tre anni) e dirigenti, e sulle assunzioni previste in una grande azienda di bibite a Sulmona.

Nel settore pubblico da segnalare anche i concorsi attivati dal Comune di Giulianova e i contratti per consulenti nella società Abruzzo Sviluppo. E poi architetti e artigiani a San Giovanni Teatino, addetti nei discount, profili tecnici nella Val di Sangro e nel Teramano. Occhio alla scadenze per entrare nelle Accademie militari (Guardia di finanza, Esercito, Aeronautica, Marina e Carabinieri) e per la presentazione delle domande nel Servizio civile.

Tante anche le opportunità per italiani all'estero. Quindi le pagine dedicate alle richieste pervenute nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo. Spazio anche ai lettori con le richieste di chi cerca lavoro.