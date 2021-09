Gratis l'inserto Lavoro del Centro: si cerca personale per hotel e negozi

Torna in edicola con il Centro l'inserto Lavoro. Domani (martedì 14 settembre) gratis con il quotidiano cinque pagine di approfondimento con centinaia di opportunità, offerte, assunzioni, concorsi pubblici, posti per italiani all'estero e nei Centri per l'impiego di tutto l'Abruzzo con indirizzi, richieste e scadenze. Un appuntamento fisso per chi cerca occupazione e/o vuole mettersi alla prova.

Tanti i profili richiesti. In particolare la copertina è dedicata ai profili richiesti dalle catene di negozi in Abruzzo, hotel e stabilimenti balneari, questi ultimi per la prossima stagione estiva. Opportunità anche per chi cerca lavoro all'estero con l'immancabile focus sulle posizioni aperte per italiani.