Il Centro regala la rivista Vanity Fair / VIDEO

Torna l'accoppiata Il Centro-Vanity Fair in edicola. L'appuntamento è per domani, venerdì 27 dicembre, con il periodico di moda, costume, cultura e politica in regalo al solo prezzo del quotidiano.

La copertina di Vanity Fair è dedicata a Checco Zalone, il cui ultimo film (il primo da regista) sta per uscire al cinema. In un'intervista esclusiva l'attore spiega tra l'altro la genesi della canzone che precede il film. Canzone che per il suo contenuto satirico – il protagonista, Zalone, è perseguitato da un immigrato che a fine giornata trova a casa intento a flirtare con sua moglie – ha subito fatto incetta di visualizzazioni e attirato molte polemiche, per esempio tra chi, nel mondo dell’associazionismo, l’ha vista come una operazione di marketing.