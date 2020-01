Il dramma del traffico sulla A14 secondo i 99Cosse / VIDEO

Il caos in A14 e il litorale adriatico teramano-pescarese stritolato nella morsa del traffico stanno mettendo a dura prova la proverbiale, tenacissima tempra degli abruzzesi. Terreno molto favorevole per una incursione dei 99 Cosse, il popolare gruppo comico-vernacolare che ha pensato bene di ispirarsi a un film di Joel Schumacher del 1993 _ Un giorno di ordinaria follia (Falling Down) _ per riassumere efficacemente la difficile situazione che tanti automobilisti stanno vivendo in questi giorni lungo le strade regionali: il risultato è una delle loro più esilaranti interpretazioni della realtà in chiave umoristico-dialettale. Certamente un modo per sdrammatizzare e far sbollire la rabbia. E se a mandare fuori di matto Bill, il protagonista del film interpretato da Michael Douglas, è il caldo torrido di Los Angeles, agli abruzzesi dei 99 Cosse non poteva che essere il cardone natalizio a far saltare tutto. Vedere per credere.

GUARDA IL VIDEO "TRAILER" DEI 99 COSSE

99 Cosse: il traffico non fermerà gli abruzzesi Gli ingorghi sulla A14 e il cardone natalizio in una "giornata di ordinaria follia"

