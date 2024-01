Il Guerriero di Capestrano campeggia sullo stemma della Regione / VIDEO

CHIETI. Il Guerriero di Capestrano campeggia sul nuovo gonfalone della Regione Abruzzo. Il nuovo stemma della Regione è stato presentato questa mattina a Chieti dal presidente della giunta regionale Marco Marsilio e da quello del consiglio regionale Lorenzo Sospiri. La presentazione si è svolta nella sede del museo archeologico nazionale di Villa Frigerj dov'è custodita la statua del Guerriero simbolo d'Abruzzo.

A realizzare il nuovo stemma, approvato con una specifica legge regionale, è stato il maestro Mimmo Paladino. La composizione grafica consiste in uno scudo sannitico interzato in sbarra d'argento, di verde e d'azzurro, sul quale è posto il "Guerriero di Capestrano" rappresentato a figura intera, in forma stilizzata. I tre colori rappresentano, nell'ordine, le cime innevate del Gran Sasso, della Maiella, del Sirente, del Velino e dei contrafforti appenninici, i boschi, le colline ed il Mar Adriatico. Al di sopra dello stemma è posta la denominazione "Regione Abruzzo " in lettere maiuscole d'oro. Sotto lo scudo è indicato il motto, in caratteri maiuscoli: Gentium vel fortissimarum Italiae, che tradotto dal latino significa "genti più forti d'Italia".

La realizzazione del nuovo gonfalone aveva acceso la polemica politica per il costo - 70mila euro - corrisposto alla società di comunicazione che ha elaborato il nuovo simbolo.

Il nuovo stemma della Regione col Guerriero di Capestrano L'artista Mimmo Palladino spiega come l'ha realizzato

“Un nuovo stemma della Regione è un simbolo identitario - ha spiegato Marsilio - non è un qualcosa che si modifica ogni giorno. Del resto, lo stemma originario era stato individuato nel 1986 e non è stato affatto un percorso semplice. Ci sono altre Regioni, oltre all'Abruzzo, - ha aggiunto - che, non avendo avuto nel periodo preunitario una propria bandiera, un proprio Stato, un proprio vessillo antico, sono state costrette a ricercare un proprio simbolo, come ad esempio il Lazio. L'Abruzzo ha dovuto, in qualche maniera, costruire una sua iconografia, una sua identità e così i tre colori del bianco delle montagne, del verde delle colline e dell'azzurro del mare sono entrati a far parte pienamente del nostro patrimonio identitario. Mancava però quel quid, quel qualcosa - ha sottolineato- che aiutasse a superare certe contrapposizioni del passato".

Per Sospiri “la scelta di inserire la figura del Guerriero di Capestrano, simbolo identificativo dell’intero popolo abruzzese forte e gentile, nel nuovo Gonfalone della Regione Abruzzo rappresenta al meglio il superamento di tutti i campanilismi territoriali e l’unione della popolazione. Esattamente ciò che ha caratterizzato il governo Marsilio, forse il più unitario che abbia mai avuto la nostra terra".