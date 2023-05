In 2mila per l'organizzazione del Giro in Abruzzo

PESCARA. L’Abruzzo a tinte rosa. Ovunque c’è un tocco di rosa nelle città e nei paesi dove il Giro passerà nelle quattro tappe che caratterizzano la Grande Partenza voluta quest’anno dalla Regione d’intesa con la Rcs che organizza la manifestazione ciclistica più importante d’Italia. Si stima che sono quasi duemila le persone - tra corridori, tecnici, dirigenti, giornalisti, cineoperatori medici, personale della giuria e personale che monta e smonta i palchi e le attrezzature - a creare la carovana rosa.

Un carrozzone che partirà da Fossacesia e arriverà a Roma. Tutta gente che sta lavorando per il primo appuntamento, in programma domani sera in piazza della Rinascita: la presentazione delle squadre. Tutta gente che poi si sposterà lungo la costa dei Trabocchi per la prima tappa, sabato, la Fossacesia-Ortona, che renderà omaggio alla memoria di Alessandro Fantini, di Fossacesia, morto il 5 maggio 1961. Quindi venerdì ci sarà l’anniversario della scomparsa di uno dei più grandi corridori del Dopoguerra.

Al di là del personale legato all’organizzazione del Giro si annunciano migliaia di turisti che approfitteranno della Grande Partenza per alcuni giorni di vacanza in Abruzzo. Mare e monti, perché poi la settimana prossima, venerdì, ci sarà l’arrivo a Campo Imperatore dove c’è ancora neve. Eventi e spettacoli per accogliere il Giro d’Italia sono in programma dappertutto.

L’unico rimpianto è l’assenza di abruzzesi. Il teatino Ciccone fatto fuori dal Covid e Cataldo, di Miglianico, alle prese con la riabilitazione dopo l’incidente di Barcellona. Non resta che il pescarese Alessandro Donati, direttore sportivo della Bardiani. E il sorriso di Ludovica Cerasi, 22 anni, di Santa Teresa di Spoltore. Che sarà nuovamente una delle miss al Giro. E’ stata un’agonista, sia nella mountain bike che su strada, ma ora i ciclisti li premia sul palco.

Il programma. L’Abruzzo capitale del Giro d'Italia. Pescara ospiterà domani alle 20.30 in piazza della Rinascita la presentazione delle squadre che parteciperanno alla corsa rosa giunta alla 106ª edizione. Sono 22 squadre. Fino a sabato l'Aurum ospiterà il quartier generale della Rcs. Sabato la prima tappa con la cronometro della Costa dei Trabocchi, la Fossacesia-Ortona, e domenica la seconda tappa Teramo-San Salvo che prevede il transito dentro la città di Pescara alle 14 in piazza Primo Maggio, dove sarà posto il traguardo volante. Poi, lunedì mattina il Giro partirà da Vasto direzione Melfi (Basilicata) e il 12 maggio con la Capua-Campo Imperatore l’Abruzzo.

I favoriti. Secondo gli addetti ai lavori sarà sfida fra il campione del mondo, il belga Remco Evenepoel, e quello olimpico della cronometro individuale di Tokyo, lo sloveno Primoz Roglic. Il tutto in assenza di Pogacar che ha preferito il Tour de France. Tra i possibili outsider, da tenere d’occhio quel Tao Geoghegan Hart, che il Giro lo ha già vinto nel 2020 e che quest'anno si è messo in luce nel Tour of the Alps.