In Abruzzo 1.154 nuovi casi e 866 guariti in più

Oggi in Abruzzo si registrano 1.154 nuovi positivi, eseguiti 2.705 tamponi molecolari e 6.510 test antigenici. Due i morti: uno in provincia di Pescara e uno residente fuori regione. 360.021 i guariti (+866), 30.830 gli attualmente positivi (+285), 285 ricoverati in area medica (+4), 8 in terapia intensiva (invariato), 30.537 in isolamento domiciliare (+281). I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila (208), Chieti (386), Pescara (266), Teramo (257), fuori regione (12), in accertamento (24).