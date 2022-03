In Abruzzo 1.969 nuovi casi e lieve aumento dei ricoveri

Oggi in Abruzzo si registrano 1.969 nuovi positivi, di cui 1.437 emersi da test antigenico, di età compresa tra 3 mesi e 99 anni. Si conta un morto in più che, però, risale ai giorni scorsi ed è stato comunicato solo oggi dalla Asl. Lieve aumento dei ricoveri: uno in più in terapia intensiva (13) e tre in più in area medica (256). Sono stati eseguiti 4.120 tamponi molecolari e 10.656 test antigenici. ll numero dei guariti sale a 248.412 (+474), 3.8170 sono gli attualmente positivi (+1.494). I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila (445), Chieti (485), Pescara (374), Teramo (564). Trentasette sono di fuori regione e 64 in fase di accertamento.