In Abruzzo 10 morti e quasi mille nuovi casi positivi su 5.183 tamponi

PESCARA. Sono 939 i nuovi casi di Coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. È il dato più alto di sempre: fino ad ora il record era di 746 contagi, il 10 novembre. I nuovi casi sono emersi dall'analisi di 5.183 tamponi, altro dato record: mai erano stati eseguiti così tanti test in un solo giorno. È risultato positivo il 18,12% dei campioni analizzati. Le persone attualmente contagiate sfondano quota 12mila. Si registrano anche dieci decessi recenti: il bilancio delle vittime sale a 671. In Abruzzo 10 morti e 939 nuovi casi positivi al Covid su 5.183 tamponi effettuati nelle ultime ore. Fra i nuovi contagiati anche un neonato di 4 mesi. Sono: 374 in provincia dell'Aquila, 168 in quella di Chieti, 115 nel Pescarese e 238 nella provincia di Teramo. Ad essi si aggiungono 44 casi di fuori regione o con residenza in fase di verifica. Gli attualmente positivi (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 12.622 con un incremento di 714 unità rispetto a ieri.

Nel bollettino epidemiologico diffuso dalla Regione _ assessorato alla Sanità _ vi sono anche 215 pazienti dimessi/guariti il cui numero complessivo dall'inizio dell'emergenza sale così a 5.420; i ricoverati sono 604 (+34, 59 in terapia intensiva), e 12.018 casi in isolamento domiciliare.