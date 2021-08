In Abruzzo 117 nuovi positivi, 41 nel Teramano. Nessun guarito

PESCARA. Sono 117 i nuovi positivi (di età compresa tra 2 e 87 anni) nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Nessun decesso. I dati sono come di consueto della Regione (assessorato alla Sanità).

I nuovi casi sono stati rilevati 28 nell'Aquilano, 15 in provincia di Chieti, 22 nel Pescarese e 41 nel Teramano. Sono 11 i casi diagnosticati fra i residenti fuori regione o con residenza in accertamento.

Sono stati eseguiti 2.348 tamponi molecolari e 6234 test antigenici.

Il numero complessivo dei guariti (73.445) resta invariato, sale invece a 2.348 il numero degli attualmente positivi (+117). Sono infine 61 i ricoverati in area medica (+2), 12 coloro che sono in terapia intensiva (invariato), e aumenta di 115 unità (2.275) il numero di chi è in isolamento domiciliare.