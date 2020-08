In Abruzzo 13 nuovi casi positivi, la maggior parte giovani (10) e di Pescara (7) / VIDEO

PESCARA. Sono 13 i nuovi casi positivi diagnosticati nelle ultime ore in Abruzzo dieci dei quali riguardano ragazzi fra i 18 e i 24 anni: 3 in provincia dell’Aquila (due giovani di Avezzano e un uomo di Lucoli), 3 in quella di Chieti (il 21enne di Vasto rientrato da Malta, un ragazzo di San Salvo e un uomo di Francavilla), e 7 in quella di Pescara (quattro giovani di Tocco da Casauria rientrati da Malta, due ragazzi di Montesilvano e un uomo di Loreto Aprutino).

I dati sono del Servizio prevenzione e tutela della Salute dell’assessorato regionale alla Sanità che rimanda il prossimo bollettino al 17 agosto.

Gli esperti della task force regionale, in vista del Ferragosto, rinnovano gli inviti alla prudenza: mascherine e distanziamento restano fondamentali. E l'appello è rivolto in particolare ai giovani.

Il contagio in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza a oggi L'andamento attraverso i grafici della Regione

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 242 (+8 rispetto a ieri).

Dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 3545 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall’Istituto Zooprofilattico di Teramo, dall’Università di Chieti e dal laboratorio dell’ospedale dell’Aquila. 23 pazienti (-1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 218 (+9 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 472 pazienti deceduti (invariato rispetto a ieri); 2831 dimessi/guariti (+5 rispetto a ieri), di cui 10 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2821 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 139.426 test.

Del totale dei casi positivi, 293 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+3 rispetto a ieri), 884 in provincia di Chieti (+3), 1648 in provincia di Pescara (+7), 689 in provincia di Teramo, 28 fuori regione e 3 (diagnosticati in prcedenza) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.