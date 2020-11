In Abruzzo 20 morti e 570 nuovi positivi: l'indice scende all'11,4%

PESCARA. Sono complessivamente 26.015 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 570 nuovi casi su 4.995 tamponi effettuati. Il rapporto di positività scende così all'11,41% (ieri al 13,2%)

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 20 nuovi casi e sale a 851. I dati sono della Regione - assessorato alla Sanità - che in una nota fa notare come 12 casi facciano riferimento a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Le vittime hanno età compresa tra 53 e 97 anni, 13 sono in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Pescara e 6 in provincia di Teramo.

Tornando ai nuovi casi positivi, fra di essi ci sono un bimbo della provincia di Chieti di un anno e 78 con età inferiore ai 19 anni: di questi ultimi 19 sono in provincia dell'Aquila, 20 in provincia di Pescara, 22 in provincia di Chieti, 17 in provincia di Teramo.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 7830 dimessi/guariti (+248 rispetto a ieri). E gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 17.334 (+302 rispetto a ieri).

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 394751 test (+4995 rispetto a ieri). 694 pazienti (+18 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 74 (+2 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 16566 (+282 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 8375 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+141 rispetto a ieri), 5026 in provincia di Chieti (+125), 5286 in provincia di Pescara (+178), 6899 in provincia di Teramo (+120), 231 fuori regione (+7) e 198 (-1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.