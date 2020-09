In Abruzzo 26 nuovi casi positivi dai 6 ai 67 anni

PESCARA. Sono 26 i nuovi casi positivi al Covid registrati nelle ultime ore in Abruzzo. Secondo i dati diffusi dalla Regione (assessorato alla Sanità), 16 sono in provincia dell'Aquila, 3 a Chieti, 2 a Pescara, 2 a Teramo, e per 3 sono in corso accertamenti sulla residenza. I nuovi casi positivi hanno età compresa tra 6 e 67 anni e 17 di essi sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti.

Il numero degli attuali positivi (calcolato sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sale a 509 (+26). Nessun nuovo decesso.

In 34 sono ricoverati (2 dei quali in terapia intensiva), 475 in isolamento domiciliare, 2910 dimessi/guariti. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 165.666 test complessivi.