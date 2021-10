In Abruzzo 39 nuovi casi positivi, la metà è in provincia dell'Aquila

PESCRA. Sono 39 i nuovi casi positivi (di età compresa tra 3 e 84 anni) diagnosticati nelle ultime 24 ore in Abruzzo su 2164 tamponi molecolari e 9861 test antigenici. I dati sono come al solito della Regione (assessorato alla Sanità). Nel bollettino c'è anche un deceduto (una 90enne della provincia dell'Aquila).

Sono 7 i guariti/dimessi (il totale dall'inizio della pandemia arriva a 77919) e 53 i ricoverati in area medica (+3), 5 in terapia intensiva (invariato). Gli attualmente positivi arrivano a 1420 (+31), così come aumenta il numero di (+28) coloro che sono in isolamento domiciliare (1362).

I nuovi positivi sono residenti in provincia dell'Aquila (20), Chieti (12), Pescara (2), Teramo (3), infine per 2 è in corso l'accertamento sulla residenza.