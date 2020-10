In Abruzzo 42 nuovi casi positivi e 2.012 tamponi

PESCARA. Sono 42 i nuovi casi positivi al Covid diagnosticati nelle ultime ore in Abruzzo con età compresa tra 1 e 84 anni. Sono 7 in provincia dell'Aquila, 14 nel Chietino e 14 nel Pescarese, 7 nel Teramano. Effettuati 2012 tamponi. Il bimbo di 1 anno è di un comune della provincia di Pescara di cui non facciamo il nome per motivi di privacy e di tutela dei minori.

Il numero degli attualmente positivi (calcolato sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sale a 962 (+24 rispetto a ieri.

Secondo i dati diffusi dall'assessorato alla Sanità sono 3.097 (+18) dimessi/guariti dall'inizio dell'emergenza a fronte di 205.994 test complessivi.

Aumenta di 14 unità anche il numero dei ricoverati che arriva a 72, sei dei quali sono in terapia intensiva. Poi ci sono 890 (+16) infettati in isolamento domiciliare.

Il bimbo di 1 anno, risultato positivo al Covid-19. Come da protocollo, frequenta l'asilo nido nel comune pescarese vicino a dove risiede. La Asl ha disposto la quarantena sugli altri bimbi che frequentano la struttura e sul personale che ha avuto contatti con lui e si sta attivando per l'esecuzione dei tamponi. Il piccolo, si apprende, era stato sottoposto a test, su richiesta del pediatra, dopo aver manifestato dei sintomi influenzali. L'azienda sanitaria si sta occupando di ricostruire l'origine del contagio.