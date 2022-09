In Abruzzo 526 nuovi casi e 355 guariti. E da lunedì il via ai vaccini contro le nuove varianti

PESCARA. Sono 526 i casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 545.149. I dati sono dell'assessorato regionale alla sanità.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 4 nuovi casi (di età compresa tra 76 e 86 anni, uno dei quali risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 3.650. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 513.880 dimessi/guariti (+355 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 27.619 (+167 rispetto a ieri). Di questi, 115 pazienti (-10 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 3 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 912 tamponi molecolari (2463435 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 3.284 test antigenici (4284627). Indice di positività al 13%.

Del totale dei casi positivi, 110.305 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+118 rispetto a ieri), 155.598 in provincia di Chieti (+151), 127.049 in provincia di Pescara (+124), 131.290 in provincia di Teramo (+105), 12.106 fuori regione (+17) e poi ci sono 8.801 (+11) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Intanto, ieri sono state distribuite le prime dosi del nuovo vaccino anti-Covid della Pfizer nella formulazione bivalente Original/Omicron BA1. Le somministrazioni partiranno già da lunedì, secondo le modalità organizzative definite dalle singole Asl.

Il centro di stoccaggio ospedaliero dell’Asl dell’Aquila sarà fornito di 11.520 dosi, altrettante ne arriveranno ad Avezzano e a Chieti; 8.640 le dosi destinate a Lanciano, le stesse di Vasto. A Pescara andranno 23.040 vaccini, a Teramo 25.920. Ciascuna Asl, fa sapere la Regione, «procederà autonomamente all’organizzazione della campagna vaccinale, fornendo indicazioni agli utenti sui rispettivi siti aziendali».

Le somministrazioni non avverranno più nei grandi hub che hanno accolto gli utenti per la prima e la seconda dose, ma a occuparsene saranno perlopiù medici di famiglia e farmacisti.

Il vaccino della Pfizer, su base volontaria, potrà essere somministrato come quarta dose, ovvero come secondo booster, agli Over 60, a tutti gli Over 12 fragili, secondo le indicazioni ministeriali dello scorso luglio, agli operatori sanitari e agli ospiti delle strutture residenziali, nonché alle donne in gravidanza. Potranno riceverlo come terza dose, quindi primo booster, tutti gli Over 12, indipendentemente dalla tipologia di vaccino utilizzata per il completamento del ciclo primario.

Sono arrivati oggi alla Asl di Teramo i nuovi vaccini Comirnaty original/Omicron BA.1 e Spikevax Original/Omicron BA.1. Da lunedì, senza prenotazione, i soggetti di età uguale o superiore ai 12 anni che abbiano completato il ciclo primario di vaccinazioni (cioè la prima e seconda dose) si potranno recare nei centri vaccinali di Teramo e Giulianova per la somministrazione della dose di richiamo.

In sostanza il vaccino booster può essere somministrato come terza o quarta dose. L’importante è che siano trascorsi 120 giorni dall’ultima somministrazione. Quindi possono riceverlo coloro che sono in attesa di avere la seconda dose di richiamo (cioè la quarta in assoluto) secondo le raccomandazioni e le tempistiche già previste per la stessa, includendo anche gli operatori sanitari, operatori e ospiti delle strutture residenziali per anziani e donne in gravidanza. Ma anche tutti i soggetti dai 12 anni in su ancora in attesa di ricevere la prima dose di richiamo (cioè la terza in assoluto) indipendentemente dal vaccino utilizzato per il completamento del ciclo primario, con le tempistiche già previste per la stessa.

E’ in definitiva un vaccino che immunizza anche contro la variante Omicron ma che non sostituisce il precedente vaccino. Il centro vaccinale di Teramo è aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14, il martedì e giovedì l’apertura è no-stop fino alle 18. Il centro vaccinale di Giulianova è aperto il martedì, giovedì e sabato con orario 8-14.