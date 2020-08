In Abruzzo 9 casi positivi: 5 all'Aquila, 3 a Chieti e 1 a Teramo. E un giovane è ricoverato a Vasto

PESCARA. Sono 9 i nuovi casi positivi riscontrati in Abruzzo nelle ultime ore. Sono 5 in provincia dell'Aquila, tre in quella di Chieti e uno in quella di Teramo. A questi si aggiunge un caso sospetto a Vasto e reso noto dalla Asl Lanciano-Vasto-Chieti. Si tratta di un 21enne di ritorno da una vacanza studio di tre settimane a Malta e ricoverato nell'unità operativa di Malattie infettive del "San Pio" per sospetta infezione da Coronavirus.

Gli attuali contagiati in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 221 (+2 rispetto a ieri).

Dall'inizio dell'emergenza, in Abruzzo sono stati registrati 3.516 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo, dall'Università di Chieti e dal laboratorio dell'ospedale dell'Aquila. I dati sono della Regione che nel numero dei positivi complessivi ha tolto 5 casi comunicati nei giorni scorsi e risultati già in carico ad altre Regioni per cui il totale è aumentato di 4 unità (e non di 9).

23 pazienti (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 197 (+2 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 472 pazienti deceduti (invariato rispetto a ieri); 2823 dimessi/guariti (+2 rispetto a ieri) 11 dei quali da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2812 che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi.

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 137.776 test. Del totale dei casi positivi, 288 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 879 in provincia di Chieti, 1640 in provincia di Pescara, 680 in provincia di Teramo, 28 fuori regione e 1 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Al netto dei riallineamenti sulle residenze, legati a casi già conteggiati nei giorni scorsi e sui quali erano in corso verifiche sulla provenienza, i 9 positivi di oggi sono residenti in provincia dell'Aquila (5), Chieti (3) e Teramo (1).

CASO SOSPETTO A VASTO. Il giovane, di ritorno dalla vacanza studio di tre settimane a Malta, si è presentato in ospedale manifestando i sintomi tipici, febbre e tosse, ed è stato sottoposto ai primi accertamenti che sembrano confermare il contagio. Secondo una nota Asl, la Tac ha evidenziato una polmonite interstiziale, così come il tampone rapido ha dato esito positivo. Nella giornata di oggi sarà sottoposto al test di controllo, necessario per confermare la diagnosi. Intanto il caso è stato già segnalato al Servizio igiene e sanità pubblica della Asl, che ha posto in quarantena i contatti stretti del giovane, il quale a Malta è stato in compagnia di un nutrito gruppo di studenti di altre regioni, alcuni dei quali risultano già contagiati da Covid-19.