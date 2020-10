In Abruzzo due morti e 148 casi positivi su 3.103 tamponi

PESCARA. E' di due morti e 148 nuovi casi positivi al Covid diagnosticati su 3.103 tamponi il bilancio del contagio in Abruzzo nelle ultime ore. Le vittime sono il 69enne deceduto nella Rsa Don Orione di Avezzano e una 82enne della provincia di Chieti. I dati sono dell'assessorato regionale alla Sanità.

I nuovi casi hanno età compresa tra 3 e 89 anni e sono stati diagnosticati 39 in provincia dell'Aquila, 15 in quella di chieti, 21 nel Pescarese e 72 nel Teramano. Su un caso sono in corso accertamenti sulla residenza.

Il numero degli attuali positivi (calcolato sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sale a 2.294 (+134).

I pazienti ricoverati sono 182 (+4), 13 dei quali in terapia intensiva (+2), in 2.112 sono in isolamento domiciliare. Dall'inozio dell'emergenza sono stati dimessi e sono guariti in 3186.