In Abruzzo oltre 11mila vaccini anche ieri, aspettando Figliuolo

PESCARA. Sono state 11331 le somministrazioni di vaccini anti-Covid 19 effettuate ieri 5 maggio in Abruzzo. Nel dettaglio, sono state inoculate 6344 dosi di Pfizer BioNTech, 2386 di AstraZeneca, 2163 di Moderna e 438 del monodose Johnson & Johnson. Il totale dall'inizio della campagna sfiora ormai il mezzo milione di dosi: è salito a 498050, l'83,2% di quelle consegnate alla regione, dato più elevato rispetto ala media nazionale, attestata all'82%.

149382 gli abruzzesi che possono ritenersi a tutti gli effetti vaccinati, avendo ricevuto anche il richiamo oppure il monodose J&J.

L'ultima media mobile a 7 giorni di dosi somministrate ogni giorno in Abruzzo è di 11044. Di queste 300 sono monodose. A questo ritmo ci vorrebbero 3 mesi e 29 giorni per coprire il 70% della popolazione. L’obiettivo della immunità di gregge sarebbe raggiunto il giorno 2 settembre 2021 , ormai vicina alla previsione del governo ad agosto 2021.

Domani in Abruzzo arriva il Commissario straordinario per la campagna vaccinale: il generale Figliuolo inizierà il suo tour negli hub regionali da Vasto, per proseguire con Via Tirino a Pescara e, nel primo pomeriggio concluderà la visita a L'Aquila.