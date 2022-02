In Abruzzo scendono casi e tamponi: 647 positivi, 5 morti e 1.877 guariti

PESCARA. Dall'analisi di 1.451 tamponi molecolari e 4.376 test antigenici emergono 647 nuovi casi. I dati sono decisamente inferiori anche in rapporto alnumero più basso di tamponi efefttuati nella giornata di domenica.

Oggi (lunedì 21 febbraio) il bollettino Covid della Regione fa registrare anche 5 decessi e 1.877 tra dimessi e guariti. In calo le ospedalizzazioni: 437 pazienti (-3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica, 17 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 91.314 (-1.219 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I nuovi positivi hanno un'età compresa tra 3 mesi e 95 anni. Il totale in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - è di 254.836 contagiati. Dei positivi odierni, 339 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi (di età compresa tra 75 e 88 anni) e sale a 2927. I morti sono così distribuiti: 2 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Teramo, 2 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 160.141 dimessi/guariti (+1.877 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 91.768 (-1.242 rispetto a ieri). Nel totale sono compresi anche 44.321 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.451 tamponi molecolari (2.036.383 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 4.376 test antigenici (2.891.949). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari all'11.10 per cento. Del totale dei casi positivi, 54.665 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+117 rispetto a ieri), 70.537 in provincia di Chieti (+158), 59840 in provincia di Pescara (+139), 62.820 in provincia di Teramo (+209), 3.371 fuori regione (+8) e 3603 (+9) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.