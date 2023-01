In Abruzzo scuole chiuse per neve, da L'Aquila a Teramo e a Chieti / GUARDA DOVE / GALLERY

PESCARA. Scuole chiuse oggi in Abruzzo a causa del maltempo e delle previsioni meteo negative. E' cresciuto di ora in ora il numero dei Comuni che hanno deciso per motivi di sicurezza di lasciare a casa studenti, alunni, operatori e insegnanti.

In Abruzzo il primo in ordine di tempo a decidere in tal senso è stato il Comune dell'Aquila, seguito da quello di Tagliacozzo. Nella tarda serata nella provincia di Chieti hanno in qualche modo fatto sapere di aver deciso di tenere le scuole chiuse anche i sindaci di Chieti, Guardiagrele, Atessa, Altino, Archi, Montenerodomo, Lanciano, Tollo, Torricella Peligna e Casoli. Sospesa l'attività didattica nel plesso della scuola primaria di Gessopalena; identico provvedimento è stato adottato dal sindaco di Roccascalegna per la scuola secondaria; chiusa causa neve anche la scuola secondaria di primo grado di Lettopalena. Scuole chiuse a Penne e Loreto nell'area vestina Passando alla provincia teramana, proprio il Comune di Teramo ha in serata deciso di sospendere per oggi l'attività didattica. Il sindaco D'Alberto lo ha deciso nella notte e comunicato su Fb a fronte dell'allerta meteo, "che indica un peggioramento del maltempo nel corso della notte con nevicate anche a bassa quota", e tenuto conto delle segnalazioni che sono arrivate da diverse zone e anche da fuori comune, "oltre che di alcuni sopralluoghi effettuati nelle zone collinari della città".