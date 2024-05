In arrivo a Ortona i migranti salvati dal naufragio vicino a Malta

ORTONA. Di nuovo in viaggio dal canale di Sicilia fino a Ortona, con la nave carica di 35 migranti salvati dal naufragio di un barchino in vetroresina. La Ocean Viking della organizzazione marittima e umanitaria Sos Méditerranée conosce la rotta: a Ortona c'è già stata per scaricare in porto stranieri destinati altrimenti a finire in mare tra Palermo e l'isola di Malta. E non fa niente se anche questa volta c'era un porto più vicino, Palermo: anche questa volta si deve fare tre giorni di navigazione per risalire l'Adriatico e fare il suo ingresso probabilmente mercoledì pomeriggio nel porto abruzzese dove nel frattempo è stata rimessa in moto la procedura dell'accoglienza.

E' l'ottavo sbarco di migranti a Ortona. E questa volta l'Ocean Viking ci arriva con un carico di naufraghi che hanno raccontato di aver già trascorso tre notti in mare sul barchino. Sono quasi tutti del Bangladesh, due gli egiziani, uno del Sudan. Due i minorenni di 15 e 17 anni. Sos Méditerranée spiega che soffrono di ipotermia e disidratazione. E che in tre sono sotto controllo medico. E sono di nuovo in mare da Palermo a Ortona. Una destinazione che la stessa Sos Méditerranée, definisce semplicemente “remota” per quanto è lontana dal punto di raccolta.

