Inserto Lavoro: concorso assistenti al Senato, basta la licenza media

Entrare al Senato non da politici, ma come assistenti parlamentari. E’ l’opportunità che offre il concorso pubblico anche a chi è in possesso solo della licenza media con voto non inferiore a 8/10, oppure con giudizio non inferiore a buono, oppure con un titolo di studio riconosciuto o dichiarato equipollente. Ma attenzione, per candidarsi occorre fare presto perché il termine ultimo è per le ore 18 di venerdì prossimo 14 febbraio. Sono trenta i posti disponibili. Se ne parla nell'inserto Lavoro in edicola martedì 11 febbraio. Nello speciale di otto pagine, centinaia di opportunità di lavoro in Abruzzo, Italia, estero con le offerte dei centri per l'impiego.

@RIPRODUZIONE RISERVATA