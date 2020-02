Inserto Lavoro: giovani imprenditori, come avere 200mila euro

Se sei un giovane imprenditore o un libero professionista con meno di 45 anni e hai cominciato un’attività dal giugno 2017, puoi avere da 50mila fino a 200mila euro di incentivi economici in parte a fondo perduto. L’opportunità è rappresentata dal bando Resto al Sud – erogazione di finanziamenti per le imprese del Sud Italia – la cui platea dei destinatari è stata ampliata. Si tratta dell’incentivo per favorire la nascita di nuove attività imprenditoriali nel Mezzogiorno. Se ne parla nell'inserto lavoro in edicola martedì 18 febbraio. Nello speciale di otto pagine, centinaia di opportunità di lavoro in Abruzzo,Italia, estero con le offerte dei centri per l'impiego.

